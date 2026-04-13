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Bajó el dólar oficial y cerró a $1,385 para la venta

 El dólar oficial experimentó una baja, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó su racha de compras adquiriendo 112 millones de dólares.

Lunes, 13 de abril de 2026 19:47

 Este lunes cerró a la baja el dólar oficial y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 112 millones. El viernes pasado había adquirido USD 400 millones y había superado el 50% de la meta para el presente año, con lo cual, con la reciente compra, el objetivo se acerca más.

Las reservas del BCRA en la presente jornada de inicio de semana se encuentran en US$ 45.410 millones. De esta forma sumó una nueva jornada de compra, la número 66 en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La cotización de la divisa estadounidense hoy, lunes 13 de abril, en sus diferentes ofertas cerró de la siguiente manera.

Dólar oficial

  • Compra $1.335 / Venta $1.385.

Dólar blue:

  • Compra $1.385 / Venta $1.400.

Dólar MEP:

  • Compra $1.398,20 / Venta $1.409,70.

Dólar Contado con Liquidación (CCL):

  • Compra $1.463,40 / Venta $1.466,90.

Dólar tarjeta:

  • Venta $1.800,50.

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