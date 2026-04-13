Concejales de los Valles unen fuerzas en El Carmen

Durante la jornada de hoy, concejales justicialistas de las ciudades de El Carmen, Monterrico y Perico llevaron adelante un encuentro clave con el objetivo de fortalecer la integración política regional y avanzar en una agenda común de gestión legislativa territorial.

La reunión se llevó a cabo en el Concejo Deliberante de la ciudad de El Carmen. Durante el encuentro se consolidó una mesa de articulación política entre los tres distritos, orientada a diseñar e impulsar políticas públicas coordinadas que den respuestas concretas a las demandas sociales, económicas y de infraestructura que atraviesa la región.

Participaron por la ciudad de Perico los concejales Walter Cardozo, Anahí Juárez y Mónica Sánchez. En representación de Monterrico, estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carabajal, junto a la concejal Mónica Gualpa, Por El Carmen, en carácter de anfitrión, participó el concejal Adrián Mendieta, representando al justicialismo local.

Finalmente anunciaron que la semana que viene se realizará una conferencia de prensa dónde se presentarán los principales puntos a trabajar en la agenda legislativa 2026, con miras al 2027.