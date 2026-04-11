“El objetivo es dejar al PJ con sus autoridades elegidas”

"El objetivo es uno: dejar al PJ jujeño con sus autoridades elegidas, su casa ordenada y en pleno funcionamiento. Los afiliados merecen elegir. Eso, y no otra cosa, es lo que este proceso garantizará".

Así se expresó ayer el nuevo interventor del Partido Justicialista - Distrito Jujuy, Ricardo Villada, designado por el juez federal Esteban Eduardo Hansen, quien anuló la intervención ordenada por la presidenta de ese partido a nivel nacional, Cristina Kirchner, la cual estaba encabezada por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez.

Villada, quien fue funcionario del gobierno de Salta que encabeza Gustavo Sáenz, señaló que "apelo a las diferentes corrientes partidarias a priorizar la unidad sobre las diferencias. Me comprometo a que todas estén representadas en las decisiones del proceso. Jujuy es una provincia que quiero y en la que tengo afectos, amigos y familia. Eso no me condiciona: me obliga a actuar con mayor rigor", subrayó el interventor.

También indicó que "como hombre de la democracia y convencido de la importancia de los partidos políticos, especialmente aquellos que tienen trayectoria en la vida institucional y en la historia de Argentina, he aceptado el desafío de la intervención judicial del Partido Justicialista distrito Jujuy; cuyo objetivo no será otro que el de adoptar medidas que conduzcan a la regularización democrática del mismo".

"Cuando un partido necesita reordenarse y no lo ha logrado mediante los procedimientos ordinarios, la intervención judicial es el mecanismo que el sistema prevé para los momentos de crisis, y llevarlo a cabo con responsabilidad es un acto de respeto hacia los afiliados", remarcó.

Participación para todos

También señaló que "he mantenido una reunión con el juez federal Esteban Hansen, ante quien me comprometí a informar de manera detallada y periódica los avances del proceso. Trabajaré con transparencia institucional, garantizando que todas las líneas y agrupaciones internas tengan plena participación en la normalización".

"Actuaré con firmeza, ecuanimidad y plena prescindencia respecto de los intereses en pugna. No vengo a favorecer a ninguna corriente ni a abrir juicios sobre lo ocurrido. Mi única función es garantizar que los afiliados puedan elegir sus autoridades en condiciones de legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades. No se trata de mirar hacia atrás: se trata de construir las condiciones para marchar hacia adelante", agregó para finalizar.

Cabe señalar que la intervención judicial del Partido Justicialista - Distrito Jujuy que encabeza Villada tendrá un plazo de 180 días para regularizar el partido y llamar a elecciones internas, las cuales se venían postergando desde hace tiempo.