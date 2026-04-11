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Deportes

Racing con la mente en River

El técnico Gustavo Costas ya tiene en la cabeza la formación de Racing Club para el clásico de mañana ante River, que se jugará en el "Cilindro" a partir de las 20.

Sabado, 11 de abril de 2026 00:00

Una de las incógnitas radica en si el entrenador le devolverá la titularidad a Tomás Conechny o si mantendrá de arranque a Gonzalo Sosa, el juvenil que debutó de arranque en el triunfo por 3-1 sobre Independiente Petrolero de Bolivia con una muy buena labor. Tanto que se constituyó en la figura del encuentro, con un gol (el primero) y asistió a Gastón Martirena (en el segundo tanto).

En el caso de que siga en el equipo el juvenil, no se descarta que en vez de elegir a Baltasar Rodríguez como volante interno por derecha, sea titular Bruno Zuculini con el fin de equilibrar la mitad de la cancha y tener mayor marca.

Con las eventuales presencias de Gonzalo Sosa y Zuculini, "Toto" Fernández podría arrancar por la izquierda del ataque en un 4-3-3 o un 4-2-3-1. En este último esquema, Zuculini y Sosa formarían un doble cinco, mientras que la línea de tres por delante estaría compuesta por Santiago Solari, Sosa y Fernández, autor del tercer gol en Sucre.

Después de perder el clásico, la "academia" es consciente que necesita conseguir un buen resultado ante los "millonarios" para seguir entre los ocho primeros de la tabla.

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