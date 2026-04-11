La Justicia condenó a una pareja por narcomenudeo

La Justicia condenó a Francisco Antonio Castro y Lindaura Carolina Romero por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", por episodios ocurridos en noviembre del pasado año, en la ciudad de Fraile Pintado.

El juicio tuvo lugar en la Sala de la Oficina de Gestión Judicial del Centro Judicial de San Pedro, donde el Tribunal sentenció a Castro a la pena de 4 años y 8 meses de prisión y a Romero a 4 años, en ambos casos, de ejecución efectiva.

Asimismo, se ordenó el inmediato traslado del hombre al Servicio Penitenciario provincial, mientras que la mujer mantendrá la libertad hasta tanto quede firme la sentencia.

Los magistrados también impusieron a Romero el cumplimiento de obligaciones y restricciones, entre ellas mantener el domicilio fijado en la causa; someterse al cuidado de la Oficina de Control de Medidas de Coerción, Probation y Ejecución de la Pena del Ministerio Público de la Acusación; presentarse cada diez días en la Seccional 40° de Fraile Pintado; abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; prohibición de adquisición, tenencia, portación, utilización y/o empleo de cualquier tipo de armas idóneas para producir lesiones y/o daños en las personas y en las cosas; y prohibición de ausentarse de la provincia. Todo ello, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas se procederá a la revocación de su libertad.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio González, quien presidió el trámite, Liliana Pellegrini y Juan Cabezas Hametti; con la asistencia del Procurador Augusto Ezequiel Ruiz Díaz.

La acusación estuvo a cargo del Agente Fiscal Matías Mora García, representante del Ministerio Público de la Acusación con competencia en narcomenudeo, quien llevó adelante la investigación y sostuvo la imputación durante el proceso.

Por su parte, los enjuiciados Francisco Castro y Lindaura Romero fueron asistidos técnicamente por los Defensores Públicos Penales Lino Fernández Montini y Lina Valeria Cortez respectivamente, ambos pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa.

Sobre los hechos

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 10.40, cuando Francisco Castro y Lindaura Romero se presentaron en la Seccional 40° de la ciudad de Fraile Pintado.

El hombre debía cumplir allí un trámite personal. Sin embargo, en un momento determinado, los acusados se tornaron molestos y agresivos, lo que derivó en la intervención del personal policial.

Los efectivos los redujeron y al requisarlos, hallaron entre las prendas de los inculpados estupefacientes, entre ellos cocaína (pasta base) y marihuana, distribuidas en numerosos envoltorios preparados para su comercialización.

Asimismo, en un procedimiento realizado en el domicilio de los acusados se secuestraron elementos vinculados a la actividad ilícita.