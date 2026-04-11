Incidente vial entre colectivo y camioneta

Un colectivo y una camioneta protagonizaron un incidente vial en el ingreso al microcentro de la capital jujeña, sobre la calle Belgrano casi intersección con Bustamante. Como consecuencia del hecho, no hubo que lamentar personas heridas y el tránsito se vio reducido durante poco más de una hora mientras trabajaba el personal de Criminalística para conocer las causales de lo ocurrido.

Según fuentes consultadas por este matutino, el siniestro vial tuvo lugar ayer alrededor de las 7.40 cuando circulaban por la mencionada arteria una camioneta Ford Ecosport y un colectivo del transporte urbano de pasajeros de la línea 2.

En ese contexto, mientras ambos se desplazaban a la altura de la Escuela de Comercio N°1, los vehículos rozaron en sus laterales; el derecho del ómnibus y el izquierdo del rodado de menor porte.

A raíz del episodio, metros más adelante los conductores detuvieron la marcha en cercanía al semáforo del cruce de Belgrano y Bustamante. Por fortuna, luego de la detención, ningún vehículo que venía por detrás colisionó a la camionera que quedó en la parte posterior del colectivo, aunque sin daños materiales.

Tras esto, de inmediato se montó un operativo de Seguridad Vial que se encargó de señalizar la zona en el sector de la curva frente al mencionado establecimiento educativo. Además, se trata de un tramo con gran flujo de tránsito en la "hora pico", principalmente de los ómnibus que se dirigen a las paradas de la avenida Urquiza.

Finalmente, ninguno de los pasajeros del vehículo de transporte resultó herido y todos se retiraron del lugar por sus propios medios. En tanto, de los tres ocupantes de la camioneta, solo el conductor presentaba dificultades para caminar a raíz de un golpe. Por lo tanto, no fue necesaria la asistencia del personal del Same en el lugar.