Doce detenidos y más de 1.500 dosis secuestradas

Efectivos policiales incautaron más de 1.500 dosis de drogas listas para ser vendidas en 12 allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia de Jujuy por solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las inspecciones se llevaron adelante en la semana comprendida entre el 3 y el 9 de este mes. Además, fueron detenidas 12 personas y se incautó una cifra cercana a los 1,2 millones de pesos, entre otros elementos para la continuidad de las investigaciones.

De acuerdo al MPA, fueron 20 los procedimientos que incluyeron 12 registros en domicilios que funcionaban como puntos de venta de marihuana y cocaína y/o pasta base. La mayoría de los mismos fueron realizados en las ciudades de Libertador General San Martín, San Pedro y Perico, y en menor medida en Monterrico y la capital provincial.

Así fue cómo se incautaron 1.158 dosis de cocaína y/o pasta base con un peso total de 231,3 gramos y 397 dosis de cannabis que alcanzaron los 78,9 gramos. El estupefaciente, en la mayoría de los casos se encontraba en los 12 "búnkeres" de venta que fueron desarticulados, como también en procedimientos desarrollados en la vía pública y en unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Provincial.

También, en la semana comprendida entre el 3 y el 9 de abril se secuestraron 6 balanzas de precisión, una moto y la suma de 1 millón 188 mil 100 pesos, mientras que 12 personas fueron detenidas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Estas acciones pudieron ser llevadas adelante en el marco de las investigaciones por narcomenudeo impulsadas por Fiscalías especializadas, que contaron con la intervención de ayudantes fiscales zonales del MPA y el trabajo conjunto con personal policial de las Brigadas de Investigaciones y de Narcotráfico, pertenecientes a diferentes Unidades Regionales.

Los procedimientos se dieron a raíz de las órdenes de los juzgados especializados a partir de solicitudes del MPA, las cuales se originaron en las denuncias anónimas y tareas investigativas orientadas a desarticular puntos de venta de droga. Las mismas fueron realizadas en algunos de los 156 buzones instalados en instituciones estatales y municipales de la provincia.