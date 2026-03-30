Fue sorprendido robando y detenido tras una persecución

Un hombre fue descubierto in fraganti mientras sustraía bienes de un domicilio, protagonizó una persecución al intentar fugarse, pero testigos lo redujeron y entregaron a la Policía, en la ciudad de Perico.

De acuerdo a fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 16.30 en la intersección de las calles Ramírez de Velazco y Vélez Sarsfield, en el barrio San Martín de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que un hombre irrumpió en un domicilio, aprovechando la ausencia de los moradores, y mientras sustraía una garrafa de gas de 10 kilogramos fue sorprendido por la damnificada.

El inculpado abandonó lo que intentaba robar y emprendió la fuga, tras un forcejeó con la mujer que intentó retenerlo.

Tres hombres que trabajan en las inmediaciones escucharon los pedidos de auxilio de la propietaria del inmueble y al ver cómo escapaba el inculpado, lo persiguieron hasta reducirlo.

Efectivos de la Seccional 60° se constituyeron en el lugar, tras un llamado que alertaba sobre el episodio, y procedieron a la detención del protagonista que era retenido por los testigos.

Asimismo, la damnificada les relató que el protagonista habría violentado una ventana de su habitación para irrumpir en el inmueble, que sustrajo un televisor y que logró evitar que escape con una garrafa.

El malviviente fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, y una mochila que llevaba, secuestrada. La damnificada, en tanto, radicó la correspondiente denuncia.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y buscan establecer donde escondió el televisor y si actuó con un cómplice.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 60°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.