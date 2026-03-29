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Libertador

ATE logró el pase a planta

Más 300 trabajadores municipales fueron los beneficiados.

Domingo, 29 de marzo de 2026 00:00

En el marco de una reunión clave para el ámbito laboral municipal, el intendente de Libertador General San Martín, Oscar Jayat, acordó junto a la conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy y representantes de la Seccional ATE Libertador, el pase a planta permanente de 300 trabajadores que se desempeñaban bajo modalidad jornalizada y contratos.

El encuentro contó con la participación del secretario general de ATE Jujuy, Carlos Sajama, y del referente de la seccional local, Bienvenido Bruno Méndez, quienes plantearon la necesidad de avanzar en soluciones concretas a las problemáticas laborales que afectan al sector municipal, especialmente en lo referido a la estabilidad laboral.

Según lo acordado, el beneficio alcanzará tanto a trabajadores contratados como a personal jornalizado que cumple jornadas de 8 horas diarias, marcando un avance significativo en la regularización de la situación laboral de cientos de empleados municipales.

Desde el gremio destacaron la importancia de este paso, al considerar que representa un avance en la garantía de derechos laborales. "Celebramos los avances acordados en este primer paso que va a garantizar la estabilidad laboral de las y los municipales de Libertador", señalaron desde ATE.

No obstante, indicaron que aún quedan temas pendientes por resolver. En particular, la situación de los trabajadores jornalizados que cumplen jornadas de 6 horas, cuyo pase a planta quedó sujeto a una mejora en el presupuesto general del municipio, según lo expresado por las autoridades comunales.

 

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