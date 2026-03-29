Un detenido tras el asesinato a puñaladas de un hombre

La localidad de El Talar se encuentra conmocionada tras tomar conocimiento que un hombre fue asesinado a puñaladas en un comercio céntrico. Las autoridades secuestraron un arma blanca en la escena del crimen y detuvieron al presunto autor.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del lamentable episodio la madrugada de ayer, alrededor de las 3.15, tras recibir una llamada telefónica que daba cuenta sobre la presencia de una persona con heridas sangrantes dentro de un local comercial.

Personal del Same se constituyó de manera inmediata en el lugar, donde constató la presencia de un hombre con múltiples heridas de arma blanca, en el suelo, y que carecía de signos vitales.

Efectivos del departamento de Criminalística también arribaron al escenario, donde realizaron las pericias de rigor y según las mismas fuentes, secuestraron un arma blanca. Asimismo trascendió que la víctima vivía en el inmueble y que el lugar también funcionaba como panadería.

Posteriormente, personal de Bomberos de la Unidad Regional 2 trasladó el cuerpo de la víctima a la morgue judicial de la ciudad de San Pedro, donde tendrá lugar la correspondiente autopsia.

Con el correr de las horas, los investigadores procedieron a la detención de un hombre sindicado como el presunto autor del crimen y lo trasladaron a la Seccional 43°, donde quedó a disposición de la Justicia.

La misma fuente deslizó a este matutino que los investigadores sospechan que el homicidio habría ocurrido durante un presunto robo, aunque no descartan ninguna hipótesis.

El ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación solicitó un relevamiento de cámaras del sector y entrevistarse con posibles testigos.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la división Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, por directivas del representante fiscal.