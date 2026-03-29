Más de 600 personas, en los servicios de salud en territorio

El Ministerio de Salud de Jujuy informó dentro de un trabajo sostenido a través de la Mesa de Promoción y Prevención junto al Gobierno de Jujuy y en articulación con municipios, durante este mes se desplegaron diversas jornadas sanitarias en los barrios Malvinas (Polideportivo "13 de Julio"), Loteo Bárcena (cancha Lola Mora), Yala (ruta 9 km 16) y Alto Comedero (Cemir), con impacto directo en la calidad de vida de la población.

Estas intervenciones, realizadas también en el marco de fechas clave como el Día de la Mujer o Día Mundial del Riñón, permitieron ampliar la cobertura de controles, brindar asesoramiento y facilitar el acceso a servicios de salud en el lugar de residencia a vecinos y vecinas, fortaleciendo de esta manera la prevención y el cuidado integral de la comunidad.

En cada despliegue, los equipos de salud brindan múltiples prestaciones, incluyendo asesoramiento en adolescencia e infecciones de transmisión sexual, controles de diabetes e hipertensión, atención en salud bucal, testeo de VIH y sífilis, asesorías en maternidad e infancia, salud mental, discapacidad, salud indígena y alimentación saludable, destacándose que los distintos operativos se realizan en territorio, cerca de la gente.

También se generan espacios recreativos y de actividad física que promueven el movimiento como herramienta clave para el bienestar, favoreciendo la participación comunitaria. En ese marco, ayer estaba prevista una nueva jornada de "Baila con Salud" en el Multiespacio El Alto, en Alto Comedero, con entrada libre y gratuita, destinada a toda la comunidad.

Cáncer de colon

Mañana, a las 10, en el Ateneo del hospital "Pablo Soria", habrá una charla informativa sobre prevención del cáncer colorectal. El mismo se puede prevenir y detectar a tiempo, a través de un test dirigido a toda persona entre 50 y 75 años de edad, el cual es rápido fácil y puede salvar vidas.

El Día Internacional de Prevención del Cáncer de Colon, cabe señalar, se recuerda cada 31 de marzo.