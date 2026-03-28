Conmoción en Alto Comedero: Realizaba obscenidades afuera de una escuela

Un hombre de 41 años fue detenido por los efectivos policiales y por poco termina linchado, luego de ser sorprendido masturbándose afuera de un establecimiento primario del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario supo que el hecho fue registrado este viernes por la tarde en el establecimiento primario "Minero Jujeño" del mencionado sector barrial.

Allí los efectivos de la Seccional 33º fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre el intento de linchamiento a un hombre, por parte de un grupo de personas.

Una vez que los efectivos se hicieron presentes en el lugar, tomaron conocimiento que el hombre que era retenido en el piso, previamente fue sorprendido masturbándose en inmediaciones del cerco perimetral del establecimiento y uno de los padres, al percatarse de ello lo redujo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado y el traslado a la sede policial.

Los policías que intervinieron en el hecho, protegieron al inculpado de ser linchado por un grupo de padres que se había abalanzado sobre el hombre de 41 años, quien en un primer momento intentó enfrentarlos.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que el hombre detenido posee antecedentes penales por disturbios en la vía pública y presenta domicilio en el sector B3 del mismo sector barrial.

El hecho dejó preocupada a la comunidad educativa del populoso barrio y los padres que se entrevistaron con los policías que intervinieron en el procedimiento, solicitaron que se refuerce la presencia de los auxiliares de la Justicia, para garantizar el orden público.

Por disposición del representante fiscal del MPA, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 33º del barrio Alto Comedero.