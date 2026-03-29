Eludieron puestos de control con bienes de contrabando

Dos hombres que se desplazaban a bordo de una camioneta con elementos de contrabando, protagonizaron una persecución al eludir dos puestos de control y fueron detenidos, en el departamento de Susques.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 7 sobre un tramo de la ruta nacional N°52, a la altura del kilómetro 153, en el mencionada departamento.

Fue en esas circunstancias que personal de Seguridad Vial y efectivos de la Seccional 20° de la Unidad Regional 5 desplegaron un control vehicular.

El operativo tuvo lugar para proceder a la identificación de una camioneta marca Volkswagen Amarok y a la detención de sus dos ocupantes, quienes habían evadido un control a cargo de personal de Aduana, en la frontera con Chile.

Posteriormente, alrededor de las 7.30, los inculpados se detuvieron en el control y cuando los efectivos les solicitaron que descendieran del rodado, éstos hicieron caso omiso y emprendieron la fuga con dirección sur.

Allí inició una persecución que culminó a la altura del kilómetro 99 de la misma ruta nacional, en territorio de la vecina provincia de Salta, donde los dos protagonistas fueron aprehendidos.

El personal policial inspeccionó el vehículo protagonista y constataron la presencia de 27 bultos que contenían numerosas prendas de vestir de origen extranjero en su interior.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal, que solicitó la inmediata detención de los inculpados y el secuestro de la camioneta y la totalidad de los bultos con las prendas de vestir.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 20° de la Unidad Regional 5, bajo las directivas de la fiscalía interviniente.