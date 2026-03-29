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Alto Comedero

Motociclista tenía envoltorios con cocaína e intentó fugarse

Omitió la orden de detenerse. Tenía 5 gramos de la droga.

Domingo, 29 de marzo de 2026 00:00
SECCIONAL 56° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un joven motociclista fue detenido tras protagonizar una persecución y poseer 16 envoltorios con cocaína, en el barrio Alto Comedero.

Según indicaron las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 19.20, en el sector Atsa del populoso barrio de la capital jujeña. Fue en esas circunstancias que efectivos policiales motorizados realizaban recorridos preventivos, cuando solicitaron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta Zanella de 150 cc de cilindradas que se detuvieran para identificarlos.

Sin embargo, los inculpados optaron por omitir la orden y emprender la fuga. Allí inició una persecución controlada, hasta que fueron interceptados. Al ser sometidos a una requisa, los efectivos hallaron un total de 16 envoltorios de polietileno con una sustancia blancuzca entre las prendas de vestir de un joven de 17 años, que circulaba como acompañante.

Mientras que el conductor no tenía ningún elemento ilícito. La sustancia fue sometida a una prueba de campo por efectivos de la Dirección de Narcotráfico de la Unidad Regional 7, que arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína con un peso de 5 gramos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el secuestro del estupefaciente y de la motocicleta. En tanto, el joven inculpado quedó a disposición del Juzgado de Menores. Finalmente, los efectivos de la Seccional 56° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.

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