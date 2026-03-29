Efectivos de la Brigada en la mira por presuntos apremios

Al menos diez efectivos de la Brigada de Investigaciones de la UR 2 de San Pedro de Jujuy son investigados por la Justicia, luego de que saliera a la luz una serie de denuncias penales por presuntas torturas, apremios ilegales, vejaciones y abuso de autoridad en contra de adolescentes, ocurridos en distintos episodios.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el hecho que inició la investigación penal preparatoria, fue la aprehensión ilegal e inconsulta de un adolescente de 16 años, quien habría sido testigo del crimen de un joven identificado como Rodrigo Rotondo, ocurrido la madrugada del sábado 14 del corriente, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Gobernador Tello, a la altura de la estación de ferrocarril de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según el expediente judicial, un grupo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de la UR 2 detuvo en la vía pública a un joven de 16 años y sin el consentimiento del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, lo trasladaron hasta la sede policial para hostigarlo y amenazarlo, para que brinde una declaración acorde a la hipótesis que los propios efectivos tenían, al respecto del crimen.

Un transeúnte que había presenciado la detención, alertó a los familiares del adolescente y cuando estos se presentaron en la sede policial, en primer término, le habrían negado la permanencia del adolescente en el lugar y luego se negaron a aportar datos sobre los motivos del procedimiento.

Una vez que el representante fiscal tomó conocimiento del accionar policial, dispuso la liberación del adolescente y luego de indagar, se dio con que los policías procedieron a la captura del joven en la vía pública, sin acatar ninguna orden judicial y a raíz de esto entorpecieron la investigación penal preparatoria del crimen, ya que el joven detenido es considerado testigo clave, porque habría mantenido contacto con el hombre que hoy está detenido por el crimen de Rotondo.

El fiscal que entiende la causa solicitó que el adolescente sea entrevistado a través de Cámara Gesell y brindó detalles sobre el asesinato de Rodrigo Rotondo, pero además manifestó haber sido hostigado psicológicamente y amenazado de muerte por los efectivos policiales.

Ante esta situación, se solicitó el libro de novedades de la Brigada de Investigaciones de la UR, donde llamativamente no figura el ingreso del joven de 16 años y todas estas actuaciones fueron derivadas a la Unidad Fiscal especializada en delitos de los funcionarios públicos, por la presunta autoría de "apremios ilegales y cumplimientos de los deberes funcionales públicos".

Días posteriores a los trámites judiciales en contra de los efectivos policiales, en la sede de la Unidad Regional 2 ingresaron dos nuevas denuncias en contra de los agentes de la Brigada de Investigaciones, que también tienen que ver con procedimientos inconsultos ocurridos en la vía pública, donde varios miembros de la División de elite, detuvieron a dos jóvenes de 15 años cerca de la Escuela de Comercio, los acusaron de ser ladrones de motocicletas y los llevaron a la sede policial, sin previa consulta al representante fiscal.

Los progenitores de los adolescentes denunciaron que sus hijos fueron agredidos físicamente y amenazados de muerte si llegaran a contar lo sucedido.

El fiscal a cargo de la investigación, solicitó la declaración de los denunciantes en Cámara Gesell, entrevista que será la semana próxima.

La fuente cercana al caso, le confió a nuestro diario que alrededor de diez efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones están en la mira y en los próximos días pueden ser imputados y apartados de sus cargos. Por otra parte se supo que ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Seguridad resolvió remover a la cúpula de la Brigada de Investigaciones, hasta que se esclarezcan los episodios denunciados.