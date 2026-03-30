Ayuda escolar para los alumnos de Tumbaya

La iniciativa del jefe comunal Javier Medina en repartir kits escolares a los alumnos de la Escuela N° 16 "18 de Noviembre", garantiza la entrega equitativa de los materiales educativos, asegurando que lleguen a cada uno de ellos y consolidando su política social orientada esta vez a la niñez estudiantil.

Gisela Arjona, secretaria de Gobierno comunal entregó los útiles junto al encargado del área de Desarrollo Humano, Sebastián Quispe; la funcionaria destacó que en tiempos difíciles, estas medidas son fundamentales para acompañar a las familias.

Además afirmó que la comuna con esta entrega garantizaba la posibilidad del acceso a los insumos y a la vez se facilitaba que los escolares finalicen sus trayectos escolares primarios.

Anteriormente la comuna había realizado una entrega similar a los niños asistentes al CDI Tumbayita, cada kit contenía regla, lápices de colores, goma, tijera, birome, hojas, plasticola y demás útiles para sus estudios.