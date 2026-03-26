inició la obra de Torres Las Alpacas: el proyecto que revolucionó la forma de comprar un departamento

La obra de la primera de 9 torres, inició, y ya son más de 150 personas y familias que se sumaron a un proyecto que se soñó y trabajó durante años.

Detrás de este desarrollo, Villanueva e Hijos y Valerza impulsan una propuesta que redefine la forma de acceder a un departamento. A través de un sistema que permite planificar, ordenar las finanzas y transformar el ahorro en un bien, nace la Revolución Inmobiliaria, con Torres Las Alpacas como punto de partida.

Equipos de ambas empresas y de personas adheridas al sistema compartieron un momento simbólico: la palada inicial que pone en movimiento la obra y marca el comienzo de una nueva etapa. Este hito, representa la consolidación de un sistema que instaura una nueva forma de acceder a un departamento.

Torres Las Alpacas es un proyecto compuesto por 9 edificios de 48 departamentos cada uno, con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, todas con balcones con asador y cocheras incluidas. Está diseñado para ser una urbanización modelo que integra espacios residenciales, comerciales y de encuentro.

Ubicado en el barrio Las Alpacas, el proyecto se inserta en un entorno con fuerte actividad comercial y busca potenciarlo aún más. En este sentido, la incorporación de un corredor comercial, junto con un desarrollo habitacional a gran escala, permitirá que la zona crezca, se revalorice y se convierta en un punto de referencia para quienes buscan vivir, trabajar y disfrutar del barrio en un mismo lugar.

A esto se suma una planificación urbana que prioriza vistas abiertas, espacios verdes y calidad de vida.

EL SISTEMA QUE HACE POSIBLE EL PROYECTO

La Revolución Inmobiliaria propone un sistema de financiación distinto, pensado para adaptarse a las posibilidades reales de las personas. A través de dos alternativas de suscripción y sin requisitos complicados, permite que más personas puedan proyectarse a largo plazo.

El modelo se basa en aportes mensuales desde 450.000 pesos, una licitación para tener la poseción y la cancelación con financiación propia ofrecida por Valerza. Todo esto en el lapso de tiempo a medida y posibilidades del cliente.

EL PROYECTO EN MARCHA

La obra se encuentra en su etapa inicial, con trabajos de fundación que incluyen la ejecución de pilotes, estructuras clave que sostendrán cada edificio.

Para esta instancia, se incorporó maquinaria especializada proveniente de la provincia de Córdoba, que ejecuta la perforación de pozos para su posterior hormigonado; un proceso que permitirá, paso a paso, el crecimiento en altura de las torres.

La obra de la primera torre se prevé en 24 meses, mientras antes las personas se adhieran más rápido van a poder capitalizar los ahorros, es un sistema seguro, simple y con grandes beneficios, todos los detalles en www.revolucióninmobiliaria.com.ar ; accede a una reunión exclusiva con un asesor comercial 388-5100382 o 388-4564532