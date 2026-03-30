Mañana la “Noche Jujuy es Turismo”

Concebido como un espacio para el encuentro y compartir experiencias en el sector turístico, mañana se realizará la "Noche Jujuy es Turismo" organizada por Todo Turismo, la ong Brindar y otros emprendedores privados. Dará inicio a las 20 en Güemes 759 (Espacio Güemes).

Será la oportunidad también para que se socialicen las acciones agendadas para este 2026 y proponer nuevas acciones que los vinculen más y los desafíen a seguir construyendo lazos que beneficien a todos y a la provincia.

En la velada se presentará la agenda de actividades del sector privado y municipios turísticos de Jujuy, propuesta de acciones locales e internacionales de los organizadores, la Red Andina de Turismo, Link Andino Bioceánico e invitados especiales.

También se darán reconocimientos a líderes del sector privado de turismo y contará con un espacio social, gastronomía, música y sorteo de vouchers.

Los objetivos son: generar un espacio de encuentro y reconocimiento comunitario del sector, fortalecer la articulación y la confianza entre actores del turismo e impulsar una agenda conjunta para una previsibilidad y desarrollo turístico, consolidar un ecosistema turístico integrado, con identidad y proyección regional.

Por tarjetas y reservas se puede consultar a Mirta (3885735582) y Ariana (3884857141).