16°
30 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Fe Jujeña
Fe Jujeña
Virgen de Copacabana
Fe Jujeña
PALPALÁ
La Quiaca
Coro Polifónico Nacional de Ciegos
desarrollo
"Noche Jujuy es Turismo"
Instituto de Seguros de Jujuy
Fe Jujeña
Fe Jujeña
Virgen de Copacabana
Fe Jujeña
PALPALÁ
La Quiaca
Coro Polifónico Nacional de Ciegos
desarrollo
"Noche Jujuy es Turismo"
Instituto de Seguros de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo en Jujuy

Mañana la “Noche Jujuy es Turismo”

Se socializarán las acciones para el 2026, propondrán otras nuevas y también entregarán reconocimientos.

Lunes, 30 de marzo de 2026 00:22
EN EL 2025 | UNO DE LOS ENCUENTROS EN QUE PARTICIPÓ EL SECTOR PRIVADO JUJEÑO.

Concebido como un espacio para el encuentro y compartir experiencias en el sector turístico, mañana se realizará la "Noche Jujuy es Turismo" organizada por Todo Turismo, la ong Brindar y otros emprendedores privados. Dará inicio a las 20 en Güemes 759 (Espacio Güemes).

Será la oportunidad también para que se socialicen las acciones agendadas para este 2026 y proponer nuevas acciones que los vinculen más y los desafíen a seguir construyendo lazos que beneficien a todos y a la provincia.

En la velada se presentará la agenda de actividades del sector privado y municipios turísticos de Jujuy, propuesta de acciones locales e internacionales de los organizadores, la Red Andina de Turismo, Link Andino Bioceánico e invitados especiales.

También se darán reconocimientos a líderes del sector privado de turismo y contará con un espacio social, gastronomía, música y sorteo de vouchers.

Los objetivos son: generar un espacio de encuentro y reconocimiento comunitario del sector, fortalecer la articulación y la confianza entre actores del turismo e impulsar una agenda conjunta para una previsibilidad y desarrollo turístico, consolidar un ecosistema turístico integrado, con identidad y proyección regional.

Por tarjetas y reservas se puede consultar a Mirta (3885735582) y Ariana (3884857141).

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD