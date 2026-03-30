Intendente solicitó mejoras en el hospital de Abra Pampa

El intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca, y el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Machaca, se reunieron con el ministro de Salud de la Provincia, José Manzur, a quien le plantearon mejoras en diferentes aspectos en el hospital "Nuestra Señora del Rosario" para una mejor atención a la ciudadanía.

El Ejecutivo municipal le solicitó incrementar la planta de médicos residentes, le habló de la función que cumplen los especialistas que visitan el municipio para brindan atención, y le transmitió propuestas y alternativas expresadas por la comunidad con el propósito de optimizar el servicio de salud.

Manzur, quien posee un conocimiento profundo del hospital y del CIC por la labor que cumplió años atrás en Abra Pampa, "recepcionó de muy buena manera cada una de las inquietudes y nos manifestó su firme compromiso de mejorar la atención sanitaria", declaró el intendente.

Más adelante afirmó que "trabajaremos de forma mancomunada entre el municipio y la Dirección del centro médico para garantizar que cada vecino de nuestra ciudad reciba la atención que merece. Además acordamos sostener otras reuniones para lograr el objetivo y los abrapampeños se sientan todos los días protegidos con el hospital".

Con ellos estuvo la presidente del bloque Justicialista Alexandra Aparicio y el edil Abel Figueroa.