Machaca atento al proyecto de Ley de Coparticipación

Expectante sobre el proyecto de Ley de Coparticipación municipal enviado por el Ejecutivo provincial a Diputados para su tratamiento, el intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca aseguró que de ser aprobado, "permitirá mejorar la distribución de los recursos y fortalecer la capacidad financiera de los municipios".

Ante el crecimiento poblacional y la amplia jurisdicción territorial que atiende su municipio, aseguró que "muchas veces" el personal que dispone "es insuficiente" para la demanda de servicios, por lo cual "trabajamos con gran esfuerzo". Sin embargo "somos prudentes al evaluar la ampliación de la planta municipal, hacerlo sin recursos financieros comprometería la estabilidad económica".

Para que la ciudadanía entienda a lo que se refiere, brindó datos precisos al respecto: este mes el municipio "recibió en concepto de Coparticipación provincial $ 166.213.642, mientras que el total de las obligaciones salariales ascendió a $ 178.579.688", lo cual genera un déficit mensual aproximado de $ 12.366.046 para cubrir la totalidad de los haberes.

La situación dijo superarla con asistencia financiera de Provincia por $ 10 millones y con recursos propios cubre el saldo restante.

Por esa razón afirmó estar a la expectativa sobre el proyecto de ley en la Legislatura provincial, cuya aprobación "permitirá mejorar la distribución de los recursos y fortalecer la capacidad financiera de los municipios, no solo garantizando el pago de salarios sino también, planificar obras y políticas públicas".

Además de afirmar que el municipio está saneado, confirmó que canceló la totalidad de los juicios con sentencia firme utilizando recursos propios y cumpliendo con las obligaciones legales correspondientes. Y aclaró que permanece en trámite el proceso judicial vinculado a Metal Huasi.

Por último, destacó que las rendiciones de cuentas las presentó en tiempo y forma ante el Deliberante como en la Auditoría General de la Provincia, cumpliendo con los mecanismos institucionales de control y fortaleciendo la transparencia en la administración de los fondos públicos.