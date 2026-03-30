16°
30 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Fe Jujeña
PALPALÁ
La Quiaca
Coro Polifónico Nacional de Ciegos
desarrollo
"Noche Jujuy es Turismo"
Instituto de Seguros de Jujuy
Ley de Coparticipación
Abra Pampa
Tumbaya
Fe Jujeña
PALPALÁ
La Quiaca
Coro Polifónico Nacional de Ciegos
desarrollo
"Noche Jujuy es Turismo"
Instituto de Seguros de Jujuy
Ley de Coparticipación
Abra Pampa
Tumbaya

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tumbaya

Ayuda escolar para los alumnos de Tumbaya

Les permitirá avanzar con sus estudios en la Escuela N° 16.

Lunes, 30 de marzo de 2026 00:30

La iniciativa del jefe comunal Javier Medina en repartir kits escolares a los alumnos de la Escuela N° 16 "18 de Noviembre", garantiza la entrega equitativa de los materiales educativos, asegurando que lleguen a cada uno de ellos y consolidando su política social orientada esta vez a la niñez estudiantil.

Gisela Arjona, secretaria de Gobierno comunal entregó los útiles junto al encargado del área de Desarrollo Humano, Sebastián Quispe; la funcionaria destacó que en tiempos difíciles, estas medidas son fundamentales para acompañar a las familias.

Además afirmó que la comuna con esta entrega garantizaba la posibilidad del acceso a los insumos y a la vez se facilitaba que los escolares finalicen sus trayectos escolares primarios.

Anteriormente la comuna había realizado una entrega similar a los niños asistentes al CDI Tumbayita, cada kit contenía regla, lápices de colores, goma, tijera, birome, hojas, plasticola y demás útiles para sus estudios.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD