Tijuana, entre México y EEUU, lo abrazó a través del deporte

La maravilla de México con su riqueza y acervo cultural encantador, colmó los ojos de Alejandro Ismael Montero Ruíz, cuando en 2020 viajó con su familia de vacaciones a descubrir aquella tierra azteca que le abriría las puertas de un futuro único, cuatro años después.

Es así que alcanzar su sueño de progreso personal y profesional fue posible gracias a un pasado vinculado con el deporte jujeño, por lo que este apasionado por el fútbol supo cosechar los frutos de una carrera próspera en la tierra que lo vio nacer.

Atendió un llamado en el año 2022 que le cambió la vida, al ser invitado de formar parte del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, mejor conocido como Los Xolos de Tijuana, en calidad de entrenador.

"Me animé al viaje y a cambiar de vida junto con mi esposa, fue difícil pero dimos el salto juntos", detalló en su relato Alejandro Montero Ruíz, el "profe" que al llegar a la ciudad en el estado de Baja California, se sorprendió por la calidez recibida en el centro de alto rendimiento con el mejor de los afectos.

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"El deporte me dio muchas satisfacciones. Me toca trabajar desde 2024, con la selección de fútbol femenil y también trabajar con las personas con discapacidad en el Instituto Municipal de Deportes", dijo.

PROMOVIENDO CULTURA INCLUSIVA

Enternecido por las vivencias que comparte con los niños y jóvenes con síndrome de Down, el corazón del "profe" se dio la oportunidad de conocer a seres que se brindan desde el alma.

"Ellos son muy atentos y predispuestos a prepararse para las actividades. Aquí, nos sentimos queridos con mi familia", dijo Montero, quien no deja de capacitarse todo el tiempo y es, actualmente, un psicólogo social que promueve el deporte.

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Con la posibilidad de desempeñarse en este ámbito y de ayudar a pequeños, también forma parte de la iglesia de Los Santos de los Últimos Días, que en México es una institución humanista y empática con la población.

El progreso en su vida se siente en cada avance que se sostiene por una labor colmada de buena voluntad. "Aprendo cada día de mis alumnos, de cómo vivir aquí, porque estoy a seis horas del Pentágono", aclaró. Y como Tijuana es una ciudad que limita con Estados Unidos, se establecen normas especiales que aplican a las maniobras que efectúan las fuerzas de manera constante.

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"Aquí en cualquier momento del día están atentos, tocan la bocina -alarma- y sabés qué es lo que significa. También se escuchan balaceras por ser una zona muy candente. De hecho, cuando pasó lo de 'Mencho' -Nemesio Rubén Oseguera Cervantes- el narcotraficante que se buscaba, vimos los helicópteros que cruzaban por el aire", resaltó acerca de su reciente experiencia. No obstante, el orden se establece a cada instante porque la comunidad es muy controlada. "Tengo vecinos franceses, colombianos y brasileros. Hay muchos asiáticos y el libre comercio es grande", comentó Montero Ruíz, quien es gestor deportivo y trabaja en proyectos de planificación vinculados a la alta competencia y al máximo rendimiento. La permanencia del jujeño que está viviendo en la zona limítrofe más transitada del mundo; lo llevó a percibir el día a día revolucionado con movimientos notables de personas de diferentes nacionalidades, por lo que la enseñanza del inglés en las escuelas para estudiantes primarios y de preparatoria -secundaria- es firme y sostenida para una futura población bilingüe. Y, aunque conoce Sinaloa, Mazatlán, Querétaro, Chihuahua o Cancún, entre otras ciudades, de su Jujuy natal no podría olvidarse jamás.