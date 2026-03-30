Actualización de adherentes

Los afiliados adherentes al Instituto de Jujuy (ISJ) que concurran a abonar la cuota de abril deberán tener en cuenta que la actualización mensual registrará un importante aumento dado que será de $100.000 por persona. Hasta el momento los incrementos cada 30 días se habían ubicado en torno a los $2.000 pero ahora será cercano a los $30.000 puesto que la cuota de marzo fue de $72.000.

El 2026 había comenzando en enero con un valor de $68.900, en febrero $70.600, en marzo $72.000 y en abril y mayo por la resolución 163-ISJ-D-2026 llegará directo a los $100.000.

Así la escala que se exhibe para pagar en abril y mayo es de $100.000 para una persona, $200.000 para dos, $300.000 para tres, $400.000 para cuatro, $499.900 para cinco, $599.800 para seis, $699.700 para siete, $799.600 para ocho, $899.500 para nueve y $999.400 para diez.

Debe abonarse hasta el 10 sino sufre recargos.