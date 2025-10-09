Se atrincheró con un cuchillo

Momentos de suma tensión se vivieron la noche del miércoles pasado en una vivienda del barrio Punta Diamante de la capital jujeña, cuando un hombre de 54 años, se atrincheró en su casa blandiendo un arma blanca y amenazando a los presentes.

Los efectivos del sistema de emergencia 911 fueron alertados sobre el episodio de violencia de género en progreso y una comisión de la Seccional 61º y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diffee Ceop) se hicieron presentes en el lugar, para persuadir al protagonista y que deponga su actitud.

El equipo de Negociadores de la policía agotó todas las instancias de diálogo. Al no obtener resultados y con autorización judicial, se procedió a una resolución táctica. Los agentes especializados ingresaron al domicilio utilizando la fuerza y armas no letale, para neutralizar al sujeto y controlar a un perro de raza pitbull.

El hombre fue reducido y trasladado a la sede policial donde quedó a disposición de la Justicia. La víctima, que es la propietaria del inmueble realizó la denuncia por amenazas e incumplimiento de la restricción.