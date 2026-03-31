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Sueldos de marzo para los estatales

Se acreditarán mañana y pasado, con una mejora del 4%.

Martes, 31 de marzo de 2026 00:00

Tesorería de la Provincia informó que mañana y pasado se acreditarán los salarios de marzo a los trabajadores de la administración pública jujeña, los cuales tendrán un 4% de incremento, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los empleados estatales.

Mañana se abonarán los sueldos de Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, Organismos Autárquicos, municipios, administración central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.

Asimismo el jueves se acreditará a los agentes de Organismos Descentralizados; Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios.

 

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