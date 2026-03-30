Los 200 años, cada vez más cerca

Aunque aún faltan nueve años, los devotos de la Virgen de Copacabana de Punta Corral ya quieren ir organizando los festejos por el bicentenario de la aparición de esa imagen.

Como se sabe, la historia se remonta a 1835, cuando el pastor jujeño Pablo Méndez encontró una piedra blanca con la imagen de la Virgen mientras cuidaba animales en la zona de Estancia Vieja, a más de 4.250 metros de altura sobre el nivel del mar. Ese hallazgo ocurrió unos cien metros más arriba del lugar donde hoy está la capilla. Con el tiempo el santuario se construyó más abajo para que los peregrinos puedan llegar con mayor facilidad.

Pese a la distancia, la altura y la amplitud térmica que hay en los recorridos al santuario, miles de personas cada año van al santuario a expresar su agradecimiento y sus plegarias a la "Mamita del Cerro".