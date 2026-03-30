Jujeña expuso grave situación en el Coro Nacional de Ciegos

Una grave situación atraviesan los integrantes del Coro Polifónico Nacional de Ciegos "Carlos Roberto Larrimbe", que denunciaron que desde enero no perciben sus haberes. Alrededor de 14 personas provenientes de distintas provincias están afectadas.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Rocío Ordoñez, cantante del elenco estable, jujeña con discapacidad visual, decidió dar a conocer el conflicto ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales.

"Trabajo junto a 14 compañeros más y desde enero hasta la fecha no venimos percibiendo los haberes. Nos dicen que nos van a pagar por complementaria o que el pago llegará la semana siguiente, pero nunca pasa nada", relató Ordoñez. Según explicó, la situación genera una fuerte preocupación entre los integrantes del coro, ya que varios de ellos deben afrontar gastos básicos como alquiler y se encuentran endeudados debido a los pagos irregulares.

"Hay gente que alquila y está endeudada. Nos piden paciencia, pero con la paciencia no se vive", expresó la damnificada.

Ante la falta de respuestas, los trabajadores decidieron realizar medidas de protesta dentro del ámbito laboral. "Hicimos una retención de tareas a modo de protesta, porque el hartazgo ya es mucho", afirmó.

Ordoñez también contó que en 2023 los integrantes del coro ganaron un concurso que les permitiría acceder al pase a planta permanente. Sin embargo, aseguró que el proceso se encuentra paralizado. "Nos dicen que el expediente está, pero no quieren decir dónde ni darnos el número", señaló.

La cantante jujeña explicó que la situación personal, habitacional y de diferentes contextos también se vio afectada por esta inestabilidad laboral. "Hoy estoy viviendo en un hogar de ciegos porque el pago no es regular. A veces pasan 4 meses y recién ahí nos dan un retroactivo".

Además, manifestó su preocupación por las condiciones laborales de todo el elenco. Según indicó, actualmente no cuentan con cobertura de ART, lo que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad ante cualquier accidente.

Finalmente, Ordoñez pidió que la situación se visibilice para lograr una solución. "Queremos trabajar tranquilos y que se nos pague como corresponde. Lo único que pedimos es una respuesta", concluyó.