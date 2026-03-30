“La descendemos para que esté cerca nuestro”

Ante una multitud, la imagen de la Virgen de Copacabana de Punta Corral arribó anoche, después de las 21, a Tumbaya, rodeada de numerosas bandas de sikuris y peregrinos que caminan con ella como hace casi dos siglos por medio de los cerros de la Quebrada jujeña.

DEVOCIÓN | LOS SIKURIS, GRANDES PROTAGONISTAS DE ESTA EXPRESIÓN DE FE.

Como siempre, la llegada de la imagen de la Virgen, rodeada de flores blancas y amarillas y en una pequeña urna de madera que lleva una placa que dice "esta es la verdadera imagen de la Virgen de Copacabana de Punta Corral", generó una gran emoción en todos los presentes, como también la devoción de los sikuris, cuyas bandas sumaron en ese pueblo a muchos niños que ejecutan con alegría quenas, zamponias y tamboriles.

Tras la bendición de los ramos, el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, tuvo a su cargo la misa central en el pintoresco templo tumbayeño. "Hoy, al comenzar con este Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa, el tiempo más importante para los cristianos. También finalizamos estos días de honra a nuestra Mamita del Cerro, a quien muchos de nosotros hemos visitado en su santuario, en Punta Corral", comenzó el prelado.

DE TODAS LAS EDADES | PEQUEÑOS SIKURIS ESPERARON A LA VIRGEN EN TUMBAYA.

"Hoy la descendemos para que esté más cerca nuestro, acompañando la Semana Santa y todo el tiempo pascual. La Virgen permanecerá cercana a las comunidades parroquiales y a todos aquellos que vendrán en peregrinación a honrarla", remarcó después.

A TRAVÉS DE LA MÚSICA | GRANDES Y CHICOS EXPRESANDO SU DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE PUNTA CORRAL.

"En este comienzo de la Semana Santa, pedimos que este tiempo sea para todos un tiempo de gracia, de encuentro con Dios y de conversión del corazón, para que podamos ser cada día mejores cristianos", señaló Fernández entre otros conceptos, en los que también destacó que la Virgen es la madre de Dios hecho hombre y por ende de todos quienes creen en ella y su gran amor.