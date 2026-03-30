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Virgen de Copacabana

Se inicia el ascenso de fieles y sikuris al abra de Punta Corral

Desde las 9 hasta la medianoche recibirán la bendición en la iglesia.

Lunes, 30 de marzo de 2026 00:11
INICIO | BENDICIÓN DE RAMOS POR EL PADRE RICARDO RIVERO EN SEMANA SANTA.

Ayer después de la celebración de la misa de inicio de Semana Santa, el párroco de Tilcara, Ricardo Rivero comenzó a bendecir a las bandas de sikuris que peregrinan al santuario de la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral.

Hoy desde las 9 y hasta la medianoche el cura junto a otros sacerdotes de la Diócesis de Jujuy continuarán bendiciendo a los sikureros que ascenderán al cerro para regresar la tarde del Miércoles Santo trayendo a la sagrada imagen.

La banda de sikuris femenina Rosa mística que está celebrando sus 25 años fue una de las que ayer recibió la bendición, asimismo las de Sanidad y Virgen del Rosario de San Nicolás, también la Nuestra Señora de La Merced. En la tarde se esperaba la llegada de las cinco bandas de Perico y su partida al cerro.

Son 84 las bandas inscriptas que subirán al santuario, durante la mañana de hoy y manteniendo una costumbre partirán los sikureros de Humahuaca; en la iglesia una vez que son bendecidas, el capitán recibe un moño identificatorio y el reglamento que deberán respetar durante el ascenso, permanencia en el santuario y descenso.

Mañana a las 13 en el abra finalizará el registro de las bandas y en la tarde se sortearán los relevos para la bajada.

Los sikureros destacaron la atención de la intendente Sonia Pérez quien les donó mercadería y otros productos de consumo mientras permanezcan en el abra.

 

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