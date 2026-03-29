Incautan un cargamento de 34 mil cajas de cigarrillos

Los efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron un cargamento de 34 mil cajas de cigarrillos, valuado en más de 270 millones de pesos, que estaban ocultos en distintos compartimentos de un camión con acoplado, y procedieron a la demora del conductor.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en un tramo de la ruta nacional Nº 34, en el puesto fijo de Control de la localidad de Chalicán.

En esas circunstancias, los efectivos de la fuerza nacional, Sección "Chalicán" del Escuadrón 60 "San Pedro", se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.212 de la mencionada ruta, en el departamento de Ledesma, cuando fueron alertados sobre las maniobras bruscas y temerarias que realizó el conductor de un camión marca Mercedes Benz, con acoplado al momento de percatarse del dispositivo de Gendarmería Nacional.

Después de un seguimiento controlado, los funcionarios lograron interceptar el rodado de gran porte y detectaron que el ciudadano tenía la documentación de la carga con irregularidades.

De inmediato se procedió a tomar contacto con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que orientó la inspección de la carga en posible infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero".

Los gendarmes requisaron el interior del semirremolque y contabilizaron un total de 34 mil paquetes de cigarrillos de origen extranjero, que no contaban con aval legal. Según se pudo establecer, el cargamento tiene un valor superior a 272 millones de pesos.

El operativo culminó con el decomiso de los atados de cigarrillos y del vehículo, como así el involucrado quedó supeditado a la causa.