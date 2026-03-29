Gimnasia, en lo alto, luego de buenos resultados

Gimnasia y Esgrima culminó esta fecha 7 en lo alto de la tabla de posiciones de la zona B, con 12 puntos compartiendo esa condición con Tristán Suárez.

El equipo de Pellerano está encaminado en esta Primera Nacional al menos desde los resultados, entendiendo que desde el juego todavía falta tal como lo dice el mismo entrenador del "lobo".

La semana, entonces, empezará con una sonrisa para los "albicelestes", que comenzarán a preparar el duelo de local ante Patronato de Paraná con la alegría de haber cortado una mala racha de visitante con el triunfo del viernes pasado frente a Chaco For Ever en Resistencia.

Seguramente para el mencionado duelo con los entrerrianos volverán algunas piezas claves del equipo "lobo". Y algunos otros confirmarán su presencia desde el inicio.

Uno de los jugadores que supo aprovechar su chance el viernes en en Litoral fue David Gallardo quien anotó frente al "albinegro" chaqueño.

Justamente el habló para un medio partidario de Gimnasia y Esgrima apenas terminó el duelo ante For Ever y dijo lo siguiente: "Me gustó todo el equipo, se corrió, se metió y pudimos ganar que era lo importante".

En mención a que le tocó ingresar como titular siendo una de las "sorpresas" de la alineación titular, el futbolista explicó: "Hay que estar preparado porque le puede tocar a cualquiera y esta vez me tocó a mi por suerte lo pude hacer bien e hice el gol".

El jugador de Gimnasia aseguró como se encuentra el plantel que se potencia como equipo duro con el pasar de las fechas: "En lo grupal estamos muy bien".

Además, Gallardo se animó a dejarles un mensaje a los simpatizantes "albicelestes" de cara al largo camino que sigue en esta Primera Nacional: "Le decimos al hincha que nos siga apoyando que vamos a dejar la vida por esta camiseta".

Los hinchas tendrán la oportunidad de volver al estadio "23 de Agosto" este fin de semana cuando Gimnasia reciba al "patrón". En principio el domingo desde las 17.