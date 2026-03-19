Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de una nena de dos años en Cosquín

El miércoles 18 de marzo de 2026 fue la última vez que Esmeralda Pereyra López de 2 años fue vista. La desaparición de la nena alerta a toda la comunidad y las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la provincia de Córdoba.

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad tras la desaparición de Esmeralda en la localidad de Cosquín. Según las fuentes fiscales, la última vez que la vieron fue alrededor de las 14:30hs. en su domicilio ubicado en Bº San José Obrero.

Se anunció que Esmeralda mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tiene tez blanca, cabello castaño, largo y ondulado que le llega por los hombros y ojos marrones. La Fiscalía de Instrucción 2do turno de Cosquín a cargo de la Dr. Silvana Pen solicita que ante cualquier información, comunicarse con la línea 134, 911 o acercarse a una sede policial.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Juan Pablos Quinteros también expresó su preocupación ante la desaparición y activó la Alerta Sofía. Esta alerta tiene el objetivo de “coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en Alto Riesgo Inminente”.

El pedido de la familia de Esmeralda

La tía de Esmeralda, Florencia, expresó su preocupación en diálogo con ElDoce.TV y afirmó: “Alguien se la llevó”. Según su descripción, la menor vestía un body gris al momento de la desaparición.

“Es una nena de dos años, chiquitita, una bebé. Por favor, ayúdennos todos a buscarla. Ella podía hablar, moverse, es inquieta, pero sale afuera y vuelve adentro de la casa, no se va para ningún lado”, explicó reforzando la hipótesis de que alguien podría haber intervenido.

En esta línea dejó un mensaje: “Para mí alguien la agarró, la cruzó por el campo y se la llevó. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida, estamos muertos”.

“Están destruidos. Mi hermana no puede más, necesita que su hija aparezca sana y salva. Somos un montón de vecinos buscándola”, contó la tía de la niña desaparecida. La mujer remarcó que la familia no tiene conflictos con otras personas que puedan explicar una situación de este tipo: “Son personas laburadoras, nunca han hecho nada”.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, que en medio de la incertidumbre se mantienen buscando a la niña: “Empezamos a buscarla por todos lados con los vecinos, incluso en el campo de al lado de la casa. Preguntamos a los del circo y nos contestaron mal”.

Estela, una mujer que participó en la primera búsqueda, señaló en quiénes desconfían: “Nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar. Justamente hoy el circo se fue”. La familia y los vecinos de Cosquín continúan con el rastrillaje y solicitaron colaboración a quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Esmeralda.