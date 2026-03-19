17°
19 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Manuel Adorni
gremio docente
Punta Corral
PALPALÁ
corte de agua
La opinión
Siniestro Vial
Manuel Adorni
gremio docente
Punta Corral
PALPALÁ
corte de agua
La opinión
Siniestro Vial

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Siniestro Vial

Chocaron y se dieron a la fuga

El hecho se registró a las 18 horas sobre Monteagudo y América del barrio San Cayetano de la ciudad de Palpalá.

Jueves, 19 de marzo de 2026 22:07

PALPALA (Corresponsal) 

Una mujer de 50 años y su hija de 29, que se desplazaban en una moto, fueron embestidas por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga a toda velocidad, dejando a las víctimas tendidas sobre el asfalto.

El hecho se registró a las 18 horas sobre Monteagudo y América del barrio San Cayetano de la ciudad de Palpalá.

Según las primeras declaraciones de las afectadas, ambas circulaban en el rodado cuando, de repente, un automóvil que transitaba a alta velocidad las impactó. Producto de la fuerte colisión, la mujer de 50 años, quien viajaba como acompañante y sin casco, cayó en el asfalto.

Intervinieron en el lugar, personal de la Seccional 23º, con jurisdicción en la zona, así como Personal del SAME,  quien atendió a las víctimas del siniestro vial, traladándolas a un centro de salud donde quedaron en observación. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD