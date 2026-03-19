Chocaron y se dieron a la fuga

PALPALA (Corresponsal)

Una mujer de 50 años y su hija de 29, que se desplazaban en una moto, fueron embestidas por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga a toda velocidad, dejando a las víctimas tendidas sobre el asfalto.

El hecho se registró a las 18 horas sobre Monteagudo y América del barrio San Cayetano de la ciudad de Palpalá.

Según las primeras declaraciones de las afectadas, ambas circulaban en el rodado cuando, de repente, un automóvil que transitaba a alta velocidad las impactó. Producto de la fuerte colisión, la mujer de 50 años, quien viajaba como acompañante y sin casco, cayó en el asfalto.

Intervinieron en el lugar, personal de la Seccional 23º, con jurisdicción en la zona, así como Personal del SAME, quien atendió a las víctimas del siniestro vial, traladándolas a un centro de salud donde quedaron en observación.