Curiosidades sobre el “Santo del Silencio”

La solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y Patrono de la Iglesia Universal, se celebra cada 19 de marzo.

"En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario", dijo el Papa Francisco sobre San José al comenzar su pontificado allá por el año 2013.

Por ejemplo no hay palabras suyas en las sagradas escrituras. Él protegido a la inmaculada madre de Dios y ayudó a educar al señor del universo. Sin embargo no hay ninguna cita de el en los evangelios. Mas bien un silencioso y humilde servidor de Dios que desempeño su rol cabalmente.

Es una figura importante en los relatos de la natividad en Mateo y Lucas, es incluido en los pasajes que relatan el momento en que Jesús se perdió 12 años y fue encontrado en el templo.

María aparece varia veces durante el ministerio de Jesús, pero José se fue sin dejar rastro.

Su versión se remonta al menos al siglo IX. Uno de los primeros títulos que utilizaron para honrar lo que fue "Nutritor Domini", que significa "guardián del Señor".

Tiene dos celebraciones, la solemnidad de San José que se celebra el 19 de marzo y la fiesta de San José obrero (Día Internacional del trabajo) que es el 1 de mayo. También está incluido en la Fiesta de la Sagrada Familia (30 de diciembre) y sin duda forma parte de la historia de la Navidad.

Tiene múltiples "patronazgos". Es el patrono de los carpinteros, de la iglesia universal, de las familias, de los padres, de las mujeres embarazadas, de viajeros e inmigrantes; de artesanos, ingenieros y trabajadores.

Es también el patrono de las Américas, Canadá, China, Croacia, México, Corea, Austria, Bélgica, Perú, Filipinas y Vietnam.

La "Josefología". Entre las subdisciplinas de la teología, son conocidas la cristología y mariología; pero San José fue una figura de interés teológico durante siglos.

Protagonista cinematográfico. La vida del "Santo del silencio" fue relatada en la película denominada "San José de Nazaret"