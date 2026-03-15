Daniela Teseira: “Docentes de la escuela de Normenta ya fueron evacuada”

La Ministra de Educación, Daniela Teseira, confirmó que “profesoras de la Escuela Secundaria Rural de Normenta fueron finalmente evacuadas luego de tres intentos fallidos debido a las severas inclemencias climáticas”.

Desde el primer momento que no pudieron salir desde la zona rural que se encuentra en la zona de Fraile Pintado, comenzaron los trabajos desde el Gobierno de la provincia articulando acciones entre todos los ministerios con el acompañamiento del Gobernador Carlos Sadir.

Por eso, la profesora Teseira remarcó que “desde el día viernes se trabajó de manera sostenida con la participación de los equipos ministeriales de Educación, Seguridad, Salud, Desarrollo Humano y asistencia psicológica, junto al acompañamiento permanente de nuestro gobernador”.

Y si bien desde el primer momento fue la idea de poder evacuar a todo el personal de la escuela de Normenta, la situación se complicó “quiero destacar especialmente la valentía de nuestro piloto, quien asumió con enorme compromiso cada uno de los riesgos para lograr concretar el arribo hasta la zona de la escuela, pero hubo mucha lluvia y por recomendaciones lógicas de seguridad no pudimos hacerlo”, sin embargo destacó que “estuvimos en constante contacto con todo el equipo de docentes de la escuela”.

El haber logrado evacuar a los profesores “vuelve a demostrar que cuando el Estado trabaja de manera articulada, con responsabilidad y presencia en el territorio, los resultados llegan y la prioridad siempre es cuidar a nuestra gente”, subrayó la Ministra de Educación.

Ponderó además la predisposición de todos para poder concretar con éxito el objetivo agradeciendo “especialmente al Director de la Escuela Primaria de Normenta, por la fortaleza y templanza con la que acompañó a sus docentes y a nuestros niños en momentos tan difíciles, al Gobernador Carlos Sadir, por estar al frente y por sostener cada decisión en favor de nuestra comunidad educativa”, finalizó Daniela Teseira.