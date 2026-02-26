La identidad cultural de un pueblo puesta de manifiesto a través del Alborozo Humahuaqueño

Los primeros fríos de marzo encaminan al Alborozo Humahuaqueño hacia su inevitable final después de prácticamente cinco meses en los cuales la comunidad desde un principio y hasta el final revaloriza sus costumbres y tradiciones, y en las vacaciones de verano con la participación de turistas.

En estos días se cumplirán las últimas actividades previstas en el programa organizado por el municipio, y aunque los vecinos están abocados al inicio del ciclo lectivo escolar y el rezo del Santo Vía Crucis en tiempo de Cuaresma, igualmente participarán masivamente para ser parte del final de una edición inolvidable.

ALGARABÍA | CELEBRACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA EN EL JUEVES DE COMADRES POR LAS CALLES DEL POBLADO NORTEÑO.

Hoy en la tarde se realizará la tradicional Carrera de burros, también desde hoy y hasta el próximo domingo se celebrará el Carnaval de flores en diferentes comunidades rurales de la jurisdicción municipal. El 7 y 8 de marzo próximo se festejará el Carnaval de remache, y el 14 en Calete se realizará el XII Festival de la zanahoria y el X Encuentro de acordeonistas, siendo la síntesis del extenso programa cultural. Ayer se realizó la Feria Agrícola de la Quebrada.

ANIVERSARIO | EN LA BANDA LA CUADRILLA DE CAJAS DEL 1.800 CELEBRÓ SUS 160 AÑOS DE DEFENSA DE LA CULTURA.

Si bien por la popularidad y la masiva convocatoria que posee los festejos del carnaval se destacan en el programa, pero entre noviembre y marzo se concretan otras y múltiples festividades donde se ponen de manifestó las tradiciones de las comunidades quebradeñas que atraen la atención de los visitantes a la Ciudad Histórica.

En noviembre se conmemora el Día de todos los santos y el de los Fieles difuntos, la celebración por el Día de la música, y el Encuentro de la minga y de la copla, entre otras; y durante diciembre las actividades están dedicadas a la celebración por la Navidad y las adoraciones.

COSTUMBRE | AGRADECIMIENTO A LA PACHAMAMA EN EL ENCUENTRO DE COMUNIDADES EN HORNADITAS.

Enero es mucho más festivo que inicia con el topamiento de comparsas por las calles del pueblo, luego vendrá el Encuentro del ovino y de la copla, el Arbol de la amistad, el Festival de la caja y de la copla, el Festival del queso y de la cabra, el Festival del antigal, el Jueves de padrinos, el inicio de las celebraciones litúrgicas por la Virgen de la Candelaria, el Encuentro de comunidades aborígenes y el Festival del churqui y el cardón, y el Jueves de ahijados.

El mes de febrero es el central, comienza con las honras a la patrona de la Prelatura de Humahuaca y luego los festejos por el Jueves de compadres, el Encuentro de mujeres andinas con los sabores de la historia y la Serenata a los andenes de cultivo, la celebración por el Día del carnavalito, la Serenata a los cerros, el Jueves de comadres y el Festival de la chicha y de la copla, el Encuentro de instrumentistas y finalmente el desentierro del carnaval.

MUJERES | CHICHERAS Y COPLERAS CONSERVANDO LA BEBIDA Y EL CANTO ANCESTRAL DE LOS QUEBRADEÑOS.

Con el se produce una algarabía popular incontrolable, durante Carnaval grande Humahuaca está saturada de carnavaleros, es imposible la cotidianeidad en el pueblo hasta que finaliza. Pero a pesar del Miércoles de ceniza el festejo prosigue hasta que en el Domingo de tentación el momo es despedido.

Pero como se señaló adelante, en este fin de semana se celebrará el Carnaval de flores y en marzo el Carnaval de remache, costumbres de las cuales poco se sabe, pero que cada año que transcurre se celebra más en el norte de la región quebradeña manteniendo la supremacía del diablo de Humahuaca sobre los restantes festejos en la región.

Así como irá concluyendo el programa cultural, también irá finalizando el tiempo de abundancia con las últimas cosechas en los rastrojos y de a poco, llegará el otoño transformando totalmente la cotidianeidad en el pueblo (con la conmemoración de Semana Santa), pero manteniendo los hermosos recuerdos de los tiempos inolvidablemente vividos a lo largo del verano humahuaqueño y donde todo el mundo quiere estar.

COMPADRES | CHAYADA DE LA BANDERA EN EL MOJÓN DETRÁS DEL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA.

FOLCLORISTAS | EL CONJUNTO FEMENINO LAS IMILLAS SE DESTACÓ EN LA SERENATA A LOS CERROS.