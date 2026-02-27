Este año "está bien claro qué es lo que se ha proyectado"

El gobernador Carlos Sadir hoy a las 17 inaugurará el 165º Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura jujeña, dirigiendo su mensaje a la ciudadanía. Hay expectativas por lo que pueda anunciar respecto a su tercer año de gestión.

"Vendrá a decirnos qué hará, cómo diagramó su gestión para este año y seguramente realizará algunos pedidos a la Cámara para que pueda avanzar en lo previsto, así que estamos aguardando expectantes su visita", señaló el presidente del bloque del Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert.

Ante la complicada situación que atraviesa el país por las políticas implementadas desde Nación y las consecuencias que puedan provocar en la Provincia, "nosotros tenemos otra forma de trabajar y así lo demostramos a lo largo de estos años. Como fuerza política a cargo del gobierno, más allá de la necesidad o de los inconvenientes que generan algunas situaciones de Nación, sabemos ordenar la gestión y fortalecer el trabajo".

Además del interés que tengan los legisladores en el discurso del Ejecutivo provincial, Jubert fue consultado qué esperan los jujeños que manifieste Sadir, a lo que respondió: "Siempre esperan anuncios relevantes, como por ejemplo si se harán más viviendas, si fortalecerá la educación, si continuará sosteniendo programas sobre salud y otras cuestiones que les benefician directamente".

Después de ello "podrá haber otras cuestiones y planteos que efectúe el gobernador, que asimilarán y analizarán, pero la población siempre espera lo que directamente la beneficia", reiteró convencido de lo que dice en base a labor legislativa y acompañando la gestión provincial.

Si el gobernador está en condiciones de hacer anuncios relevantes para la comunidad esta tarde, Jubert apuntó que "hará su propuesta o comunicará cómo trabajará en este año. A partir de ahí haremos los análisis quienes tenemos responsabilidad en la Legislatura y a la vez lo hará cada uno de los ciudadanos interesados en el futuro de la provincia".

Respecto al Presupuesto aprobado en el 2025 para este año de gestión, "está bien claro qué es lo que se ha proyectado, cuáles son las obras que se previeron realizar y dónde se generarán los desarrollos. Ahora tenemos que ver cómo lo implementamos en la gestión y cómo nos transmitirá el viernes (por hoy) nuestro gobernador", agregó el legislador.

Por la existencia de dos nuevos sectores políticos (Frente Justicialista y La Libertad Avanza) en la conformación de la Legislatura, aseguró que desde el FJC "se continuará trabajando en lograr lo mejor para los jujeños. El gobierno enviará lo que necesite para gobernar y nosotros buscaremos los acuerdos correspondientes y sumar los consensos para sancionar las normas necesarias".

Desde que preside el bloque del FJC, Jubert se caracterizó siempre por priorizar los consensos y el diálogo, lograr los acuerdos para aprobar proyectos y aportar a la gestión de Sadir. "Siempre buscamos la participación, que sepan cuál es el objetivo del trabajo, las necesidades de la gestión para responder a los jujeños, y sancionar las leyes necesarias para el gobierno".

Consultado cómo observa la realidad nacional, respondió que a la comunidad habría que hacerle la pregunta, "porque de acuerdo a mi posición política tengo una visión. Se habla que no hay inflación, pero cuando uno va al supermercado es otra la realidad; prometieron dólares y no los tenemos, prometieron mayores posibilidades de trabajo y hay más desocupados".

"Habría que preguntarle al vecino cómo está afrontando el día a día y si algo de lo que el Gobierno nacional prometió lo cumplió, y no veo que haya sido así". En comparación con el año pasado "estamos en una meseta donde no observo ninguna mejora y menos aún que haya cambiado para mejor la vida de los jujeños y de los argentinos", afirmó.

"Lo que se deja de hacer en Nación afecta a las provincias, si Nación no se hace cargo del Incentivo Docente la Provincia tiene que ver cómo lo paga; si el gobierno central esquiva sus responsabilidades, se complican las cosas para las provincias. Entonces es muy complicado avanzar, responder a los pedidos de los pobladores, hacer obras y mejorar el sueldo de los trabajadores que es una de las prioridades de nuestro gobernador Sadir", finalizó.