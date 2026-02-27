Gimnasia y Tiro abre la fecha hoy en Salta

Este viernes por la noche, comenzará la tercera Fecha de la Primera Nacional.

El puntapié lo darán otros dos integrantes de la Zona B: Gimnasia y Tiro de Salta con Almagro, desde las 22. El "millonario" es uno de los pocos equipos que lograron puntaje ideal luego de las dos fechas iniciales. Por su parte Almagro, aún no pudo ganar.

La fecha seguirá de esta manera:

Mañana

A las 17: Los Andes vs. Defensores de Belgrano. Arbitrará Wenceslao Meneses.

17: San Miguel vs. Chaco For Ever. Dirigirá Gabriel Gutiérrez.

20.30: Colón vs. Ferro. Arbitrará Bruno Amiconi.

Domingo:

17: All Boys vs. Ciudad de Bolívar. Controlará las acciones Lucas Comesaña.

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Madryn. Arbitrará Maximiliano Macheroni.

17: Morón vs. Central Norte. Arbitrará Javier Delbarba.

17: San Telmo vs. Acassuso. Dirigirá Joaquín Gil.

18: Racing de Córdoba vs. Mitre (Sgo. del Estero) // Nelson Sosa

20.30: Estudiantes vs. Almirante Brown // Felipe Viola

En el marco de la zona B

Hoy desde las 22: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Almagro. Arbitrará Juan Pafundi.

Mañana

20.30: Agropecuario vs. Nueva Chicago. Dirigirá Nahuel Viñas.

Domingo

17: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs. Quilmes. Dirigirá Maximiliano Manduca

17: Midland vs. Colegiales. Arbitrará Daniel Zamora.

17: Güemes (Santiago del Estero) vs. Chacarita. Arbitrará Yamil Possi

17.30: San Martín de Tucumán vs. Deportivo Maipú. Dirigirá Álvaro Carranza.

20.30: Atlético de Rafaela vs. Temperley. Arbitrará Juan Cruz Robledo.

20.30: Tristán Suárez vs. San Martín (SJ). Dirigirá Federico Benítez.

Lunes

22: Atlanta vs. Patronato. Arbitrará Gastón Monsón Brizuela.