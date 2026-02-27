Tensión entre la UOM e Industrias Zapla

Los trabajadores metalúrgicos de Industrias Zapla, ante la propuesta "insuficiente" y cumplido el plazo de la conciliación obligatoria hoy, solicitan que se realice una propuesta "realista". Desde el gremio esperan una nueva fecha de audiencia, y una respuesta superadora para los trabajadores. Además, se corrió vista a la Secretaría de Seguridad para que haga una inspección en el predio.

Días atrás, trabajadores de Industrias Zapla, junto con autoridades nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se habían reunido con el ministro de Gobierno y Trabajo, Normando Álvarez García para solucionar los conflictos pendientes debido a que, desde la empresa no tenían todavía una respuesta. En este encuentro el ministro de Gobierno y Trabajo, se había comprometido a trabajar para encontrar un conceso y que se halle la solución a estas circunstancias. Se había fijado fecha para una nueva audiencia el día 19 de febrero.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Sebastián Maraz, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), explicó la situación actual.

"Desde la empresa hicieron una propuesta, pero es muy insuficiente como parte de un procedimiento preventivo de crisis para paliar un poco la situación", remarcó Maraz.

Luego de este ofrecimiento, durante la jornada de ayer, nuevamente se convocaron trabajadores de Industrias Zapla, para discutir como continuar ante el "bajísimo ofrecimiento".

"Hoy (por ayer), también se hizo asamblea en la tarde. Mañana (por hoy) se cumplen los quince días y el director de Trabajo dijo que iba a prolongar cinco días más para la conciliación obligatoria. En tanto, todavía no tenemos fecha de audiencia", explicó el referente.

El ofrecimiento

Durante la última reunión, representantes de Industrias Zapla señalaron que se encuentran en una situación económica compleja, por lo tanto, solicitan un Procedimiento Preventivo de Crisis, para poder suscitar los pedidos salariales de los trabajadores metalúrgicos. De la misma manera, según comentó el referente, la empresa ofreció "250 mil pesos por trabajador y están ofreciendo 60 mil pesos por producción, siempre y cuando la producción llegue a las 4 mil toneladas".

Otro punto que generó conflicto, se debe a que además la empresa en cuestión posee exenciones impositivas por 10 años para fomentar la productividad de la empresa.