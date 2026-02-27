Juan Cruz Marini palpita el clásico

Entonado por los buenos resultados, Jujuy Básquet se enfoca en Salta Basket. "Es un clásico y tiene un condimento extra, debemos pensar en ganar para seguir subiendo en la tabla y afianzarnos en zona de playoff y lo más arriba posible", apuntó Juan Cruz Marini.

El escolta de los "cóndores" reconoció que "estamos bien, sólidos, no estamos dejando dudas en los cierres y eso es muy importante", por eso mañana desde las 20.30 en el estadio "Federación" ante los "infernales" buscarán seguir por la buena senda.

Marini reconoció que "es importante ganar, seguir sumando, todos los partidos son importantes pero el clásico sabemos que la gente lo vive de una manera muy especial, lo tomamos de esa forma como cuando fuimos a Salta, así que daremos lo mejor, un plus extra y sobre todo porque sabemos lo importante que es el clásico".

La gira por Mendoza más allá de las dos victorias dejó aristas muy positivas "creo que pudimos reafirmar en la gira lo bueno que venimos haciendo, sobre todo febrero fue muy bueno, estamos sacando a flote lo que somos como equipo", opinó.

Se nota que hubo un cambio "maduramos mucho, cambiamos mucho, sobre todo después de la primera gira del año contra Suardi y San Isidro, el partido que nos dieron un cachetazo contra Tucumán, a partir de ahí hicimos un pequeño clic que después de perder con Colon de visitante terminamos de hacerlo, cerramos muy bien contra Santa Paula que es uno de los punteros después todos los cierres fueron positivos", explicó.

Por último sostuvo que "los errores son parte del juego, hay que hacerse amigo del error, nosotros nos vamos a equivocar mucho, si te fijas los porcentajes de campo de cualquier equipo andan en un 40 por ciento, o sea que están en seis errados de diez intentos, es un deporte muy rápido, dinámico y es como se responde ante el error y se sale adelante, estar fuerte de la cabeza y en los detalles para minimizar errores", finalizó Juan Marini.