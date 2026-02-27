"Empresarios locales deben estar en la Zona Franca"

Ante el impacto del anuncio por la habilitación de una Zona Franca en La Quiaca y el impulso que generará en la economía de la región y la provincia, la legisladora provincial Daniela Vélez sostuvo que los beneficios que genere tienen que abarcar a todos los jujeños en los diferentes sectores.

Específicamente se refirió a la necesidad de incorporar un esquema que priorice a las empresas locales a invertir y de esa manera que los recursos generados queden en la provincia.

Vélez respaldó el pedido del presidente del Bloque del PJ en la Legislatura, Rubén Rivarola, quien celebró la decisión de avanzar en la licitación de la misma, aunque destacó que es necesario priorizar a los empresarios jujeños y asignar por lo menos el 20% de las tierras a emprendimientos locales.

Jujuy y la Puna "son lugares estratégicos para invertir y vivir en mejores condiciones; quienes vengan desde afuera a invertir serán muy bienvenidos, pero debemos dar prioridad a los empresarios locales que ya dieron muestras de estar lo suficientemente capacitados para proyectos de esta envergadura", agregó.

Las ZF son espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero y, tanto su importación como su exportación, no están gravadas con tributos -salvo las tasas retributivas que pudieran establecerse- ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico.

El principal objetivo de su instalación en zonas determinadas, en este caso la ciudad fronteriza en la Puna, es para fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos.

"El proyecto de la Zona Franca de La Quiaca abre una posibilidad concreta de desarrollo económico, innovación logística y generación de empleo para miles de jujeños. Es un paso estratégico que puede transformar a esa ciudad en un verdadero polo comercial de frontera y fortalecer el perfil productivo de Jujuy", había expresado Rivarola.

Aparte, Vélez agregó que la decisión política del gobernador Carlos Sadir en habilitar la Zona Franca es parte de una estrategia integral para diversificar la matriz productiva, atraer inversiones y generar empleo genuino en la región. "Pero precisamos que los empresarios locales sean partícipes, son ellos quienes desde siempre apostaron por nuestra provincia".

A la vez, consideró que los recursos propios que se explotan tengan un valor agregado en la provincia y ello a la vez genere la creación de otras empresas de servicios para que puedan funcionar. O sea que estamos hablando de un paradigma diferente que se puede generar en la provincia a partir de la Zona Franca".

Dijo además estar muy de acuerdo con Rivarola sobre sus conceptos que el avance que se produzca, debe estar acompañado de una mirada profundamente localista. Como también en no permitir que la oportunidad que surgió quede exclusivamente en manos de grandes empresas de afuera, y dejando en desigualdad de condiciones a los emprendedores jujeños.

Más adelante Vélez aclaró que el objetivo principal de una ZF es favorecer la incorporación de empresas locales y proyectos innovadores al ecosistema de la economía local. Así como también de estrechar la relación con firmas que vienen trabajando e invirtiendo en Jujuy.

Y concluyó diciendo que la creación del área "sin dudas será una herramienta clave para fomentar la inversión, el comercio exterior y el desarrollo económico regional y provincial que tanto necesitábamos para crecer y desarrollarnos".