River venció a Banfield en la despedida de Gallardo

River Plate le ganó a Banfield por 3 a 1 en un partido en el que fue muy superior, distinto a lo que venía sucediendo en sus encuentros anteriores, que se disputó anoche en el estadio "Monumental", por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Para el local convirtieron el defensor Lucas Martínez Quarta, a los 12 minutos del primer tiempo, el delantero Sebastián Driussi en el primer minuto del complemento y el volante Joaquín Freitas a los 13 minutos, mientras que la igualdad había sido marcada por el atacante Mauro Méndez, a los 44 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, en la despedida de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, River cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y llegó a una buena posición en la zona B, con 10 puntos, mientras que el "taladro" es está más abajo en el grupo mencionado, con siete unidades.

En la próxima fecha, el "millonario" visitará a Independiente Rivadavia, el lunes 2 de marzo a las 21.30, mientras que el equipo de Pedro Troglio jugará en simultáneo, como local de Aldosivi, en un partido crucial por la permanencia.

En otro duelo jugado ayer, Unión consiguió su primera victoria como visitante en el Torneo Apertura 2026 tras imponerse por 3 a 1 a Sarmiento en Junín, en un encuentro que resolvió prácticamente desde el inicio gracias a una ráfaga ofensiva que marcó el desarrollo del partido.

El equipo dirigido por Facundo Sava golpeó temprano y con contundencia. A los pocos minutos de juego, Julián Palacios abrió el marcador y, apenas tres minutos después, Brahian Cuello amplió la ventaja para Unión de Santa Fe, que antes del cuarto de hora ya dominaba 2-0 y manejaba los tiempos del encuentro con claridad.

El conjunto santafesino sostuvo la diferencia durante el resto del primer tiempo y terminó de encaminar la victoria apenas iniciado el complemento, cuando Cristian Tarragona apareció para convertir el tercer tanto y sellar el mejor pasaje futbolístico de la noche.

El local reaccionó con el descuento de Junior Marabel, que devolvió algo de expectativa al cierre, aunque el impulso no alcanzó para cambiar la historia.

Unión controló el tramo final sin sobresaltos y confirmó un triunfo clave fuera de casa, mientras Sarmiento acumuló su tercera derrota consecutiva.