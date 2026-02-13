Apuñaló a su expareja con una tijera y se dio a la fuga

Un hombre es buscado tras protagonizar un hecho de violencia de género en la capital jujeña, donde apuñaló a su expareja con una tijera y al percatarse que alertaron a la Policía, se fugó.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 22 en un sector de las 47 Hectáreas del barrio Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que una mujer retornó a su domicilio y se dio con la ingrata sorpresa que adentro la esperaba su expareja, quien comenzó una escena de celos y le vociferó amenazas.

Posteriormente, pese a los pedidos para que se retire, el inculpado se apoderó de una tijera e intentó apuñalar a la víctima en el cuello. La mujer logró defenderse e inició un forcejeo, pero el irascible sujeto la golpeó y apuñaló dos veces en una pierna.

De manera milagrosa, la hermana de la víctima ingresó al domicilio y al encontrarse con el violento escenario alertó a las autoridades y ante la inminente llegada de los efectivos, el inculpado emprendió la fuga.

Una comisión policial de la Seccional 63° se presentó rápidamente en el inmueble y trasladó a la víctima a la dependencia policial, donde radicó la correspondiente denuncia y mencionó temer por su vida.

En la sede policial también se constituyó personal médico, debido a que la víctima sufrió dos puñaladas en el muslo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado y una serie de medidas restrictivas para proteger a la mujer.

Si bien los uniformados realizaron recorridos por el sector en búsqueda del protagonista, fue con resultados negativos.

Por último, los efectivos policiales de la Seccional 63° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.