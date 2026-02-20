Viajan los "cóndores"

Volver a la senda de la victoria, es la premisa de Jujuy Básquet que este domingo desde las 22 visita a Rivadavia en Mendoza. El parte hoy luego del mediodía después de la práctica matutina bajo la supervisión del entrenador Guillermo Tasso.

Ingresando ya en la recta final de la etapa regular de la Conferencia Norte, Bruno Conti sabe que "se acorta el margen de error, por eso vamos mentalizados en traernos los dos juegos de visitante o por lo menos sumar uno para comenzar a asegurar la presencia en playoffs".

Es que la seguidilla de partidos con victorias le permitió a los "cóndores" meterse otra vez entre los mejores de la tabla "después del partido con Santa Paula me parece que hubo un clic de todo el plantel, se hizo un cambio de mentalidad, pero también fuimos sumando muchos minutos de trabajos", subrayó el base de los "cóndores".

Claro que en esta instancia todo es mucho más complicado "está todo muy parejo, nos conocemos entre todos los rivales, cualquiera le puede ganar a cualquiera, la tabla de posiciones por ahí no te marca nada a la hora de salir a jugar", sostuvo Conti.

Sucede que "eso se le debe sumar al constante scouting que se hace, entonces se ven partidos parejos y ante Rivadavia va a ser igual que contra todos, ellos tienen un buen equipo y de, loca se hacen fuertes".

No obstante Jujuy Básquet en cada gira logró buenos resultados "tenemos buen porcentaje, pero no porque uno se siente más cómodo jugando afuera que en casa, simplemente se abren los partidos, con espacios logramos contundencia".

De a poco, Bruno Conti va sumando minutos "enero fue un mes muy duro para mí, estuve mucho tiempo afuera de la cancha, me costó volver, pero de a poco voy tomando ritmo de competencia, sintiéndome mejor en el aspecto físico".

Mucho tuvo que ver el cuerpo técnico "por ahí la ansiedad de regresar y trabajar para el equipo te hace una mala jugada, crees que te sentís bien y no es así, pero de a poco los entrenadores, mis compañeros, me hicieron entender que es un proceso, por lo que estamos volviendo de a poco, tratando de sumar desde donde me toque y volviendo a agarrar la confianza que tenía antes", concluyó Conti.