Balderrama prepara el viaje a Bueno Aires

Felipe Balderrama realizará toda la temporada del Campeonato Argentino Rotax, la máxima categoría del karting nacional. El fin de semana tendrá la primera fecha en el circuito de provincia de Buenos Aires.

Será la primera vez que el joven piloto se sume al circuito durante todo el calendario, ya que recordemos el año pasado probó un par de fechas con resultados positivos en los cuales dio muestras de estar a la altura de las circunstancias.

Por eso, con muchas ansias arranca una nueva temporada y correrá en la categoría 150 Pro del Club Salteño de Kart con el equipo WK Lenso Racing Kart, que tiene su monoposto listo para comenzar a surcar la pista bonaerense.

"Vamos con muchas expectativas, es la primera carrera de la temporada, lo ideal es un podio, pero sabemos que el Rotax tiene un nivel muy bueno de corredores, veremos cómo se va dando el fin de semana, pero queremos terminar dentro de los 15 karting y seguir ganando experiencia", apuntó Felipe Balderrama.

Consultado sobre como llega al inicio del calendario 2026, reconoció que "bien, al ciento por ciento en el aspecto físico por el trabajo que realizamos junto a mi familia", aunque no pudo hacer muchas horas arriba del karting, por lo que se dedicó a trabajar en la parte física.

"Pude comenzar el gimnasio hace unas semanas me empecé a sentir mucho mejor, pero por malos tiempos no se pudo ir al kartodromo, ya que llovía mucho".

Hoy ya en Buenos Aires luego de la licencia médica, podrá subirse a la máquina y probarla a fondo logrando los primeros giros, acomodarse a la butaca y sobre todo conocer el karting un poco más a fondo.

El fin de semana, el inicio de la temporada tendrá en pista a 180 pilotos que ya confirmaron su presencia, la carrera se realizará por el circuito 2, se corre en sentido horario, del Kartódromo de Buenos Aires, que estuvo varias semanas en obras mejorando algunos sectores de pista, trabajo en pianos y banquinas, más la construcción de pisos para los equipos que habitualmente se ubica en el parque y estacionamiento, algo demandando en las últimas dos temporadas.