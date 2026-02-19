21°
19 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Paro de colectivos: habilitan trámite online para justificar inasistencias laborales

 El certificado se obtiene de manera virtual y se envía por mail o WhatsApp.

Jueves, 19 de febrero de 2026 08:21

En medio del paro de colectivos que afecta el transporte urbano e interurbano en la provincia, el gobierno de Jujuy habilitó un sistema digital para que los trabajadores que no puedan llegar a sus puestos de trabajo puedan justificar formalmente su inasistencia.

La herramienta, disponible a través de la página oficial de trámites del Ministerio de Seguridad, permite realizar una "exposición por justificación de inasistencia" sin necesidad de acercarse a una comisaría o delegación.

¿Cómo realizar el trámite?
Los interesados deben ingresar al sitio web https://tramites.seguridad.jujuy.gob.ar/exposicionPorJust o bien escanear el código QR que se ha difundido para acceder directamente al formulario de inscripción.

Costo y envío del comprobante
La gestión tiene un costo de $3000, que puede abonarse de manera virtual a través de los medios de pago habilitados en la plataforma. Una vez completado el procedimiento y acreditado el pago, la constancia de la exposición será enviada automáticamente al correo electrónico o al número de WhatsApp que el usuario haya registrado durante la solicitud.

Desde el gobierno recomendaron a los usuarios tener a mano sus datos personales y laborales para completar el formulario sin inconvenientes, y recordaron que este certificado tiene validez oficial para presentar ante los empleadores.

