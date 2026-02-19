Asaltaron a un colectivero con un arma de fuego

Dos hombres son intensamente buscados por la Policía tras asaltar al chofer de un colectivo de una línea urbana bajo amenazas con un arma de fuego y fugarse, en el barrio Alto Comedero.

Si bien la investigación gira en torno a un estricto hermetismo, fuentes consultadas por este diario permitieron saber que el temerario episodio se registró ayer alrededor de las 11.25 en la intersección de la avenida Carlos Undiano y la calle Marambio, en el populoso barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el conductor de un colectivo de línea urbana realizaba su recorrido habitual y al llegar a la primera parada, dos hombres solicitaron que el transporte se detenga.

Los inculpados abordaron el vehículo y en un momento determinado, uno de ellos extrajo de entre sus prendas de vestir un arma de fuego y amenazó al conductor para que entregue sus bienes.

Luego de momentos de suma tensión, los protagonistas le sustrajeron elementos y emprendieron la fuga.

Mientras que la víctima se recompuso y condujo hasta una sede policial, donde alertó a los efectivos sobre el ilícito.

Luego, al radicar la correspondiente denuncia agregó que sufrió la sustracción de su teléfono celular.

De manera inmediata una comisión policial realizó diferentes recorridos por el sector barrial en búsqueda de los inculpados pero, hasta el cierre de este matutino, fue con resultados negativos.

Los efectivos remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector y recabar testimonios de posibles testigos, para identificar a los malvivientes y proceder a sus detenciones.

Finalmente, el personal policial de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 quedó a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.