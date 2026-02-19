El Tren Solar mantiene descuento para los jujeños

El Tren Solar de la Quebrada continúa durante todo febrero, ofreciendo el descuento exclusivo para residentes jujeños (50% off sobre la tarifa Jujeños), una política que reafirma el compromiso del Estado provincial con el acceso al turismo, la cultura y la movilidad sustentable para quienes viven en Jujuy.

Bajo el concepto "Orgullo jujeño", esta iniciativa invita a las familias, jóvenes y grupos de amigos a aprovechar los últimos días de vacaciones con una experiencia única en la Quebrada de Humahuaca, combinando paisaje, cultura, gastronomía y tecnología sustentable.

Con estaciones en Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, el Tren Solar propone un recorrido ideal para disfrutar en familia antes del inicio del ciclo lectivo, promoviendo el turismo interno y el sentido de pertenencia con el territorio.

"El Tren Solar es un proyecto del Estado jujeño para los jujeños. Mantener la tarifa diferencial es una forma concreta de que nuestra gente pueda viajar, conocer y reconectar con su tierra", destacaron desde el Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada.

El beneficio

La promoción "Orgullo Jujeño" es válida para compras realizadas únicamente a través de los canales oficiales de venta del Tren Solar de la Quebrada y para viajes efectuados dentro del mes de febrero.

Para acceder al beneficio será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad con domicilio en la provincia de Jujuy al momento del embarque.

Se recalcó que el descuento es personal e intransferible, no acumulable con otras promociones, descuentos ni tarifas especiales, y estará sujeto a cupos limitados por cada salida.