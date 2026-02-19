22°
ALMIRANTE BROWN

Fue detenido con 35 dosis de pasta base

El inculpado también desoyó medida judicial e interceptó a su expareja.

Jueves, 19 de febrero de 2026 00:00
SUBCOMISARÍA | DONDE QUEDÓ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA.

Un hombre desobedeció una medida judicial, interceptó a su expareja en la vía pública y al ser detenido, efectivos le incautaron 35 envoltorios con pasta base.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 1.50 en la intersección de la avenida 9 de Julio y la calle Juan B.Justo del barrio Almirante Brown, en la capital provincial.

Fue en esas circunstancias que el personal del Centro de Monitoreo 911 alertó a los efectivos del Cuerpo de Caballería, sobre la presencia de un sujeto que mantenía una violenta discusión con una mujer.

El personal policial se dirigió de inmediato al lugar, donde interceptaron al inculpado de 29 años, quien se encontraba junto a su expareja, y procedieron a realizar una requisa.

Como resultado de la inspección, los efectivos secuestraron 35 envoltorios que contenían una sustancia amarillenta. Por tal motivo tomó intervención personal de la Brigada de Narcotráfico que sometió a la sustancia a una prueba de campo, cuyo resultado arrojó positivo para pasta base.

Además, al momento de ingresar los datos del inculpado al Centro de Información y Análisis Criminal, cayeron en cuenta que registraba una medida vigente de prohibición de acercamiento, restricción de libertad y dos pedidos de paradero por comparendo.

El sujeto fue trasladado a la Subcomisaría San Francisco de Álava y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el inculpado quede detenido por desobediencia judicial y por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

 

