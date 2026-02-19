23°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
PALPALÁ

Arrebató un celular, huyó en moto y fue aprehendida

La inculpada se escondía en un domicilio y entregó lo sustraído.

Jueves, 19 de febrero de 2026 00:00
ESCENARIO | ENTREGÓ EL CELULAR SUSTRAÍDO Y FUE DETENIDA.

Una mujer arrebató el teléfono celular a una transeúnte, escapó en motocicleta y fue detenida.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el hecho se registró ayer a la tarde, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que la inculpada arrebató el teléfono celular a una transeúnte de 33 años, y emprendió la fuga a bordo de una motocicleta de 150 cc de cilindradas.

La víctima alertó de inmediato a los efectivos y tras un rastreo, lograron establecer que la protagonista se encontraba en un domicilio del barrio 25 de Mayo.

Al constituirse en el inmueble, la malviviente, que fue reconocida por la damnificada, reconoció el ilícito y entregó el dispositivo móvil de manera voluntaria.

Posteriormente fue trasladada a la Seccional 47°, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

El teléfono fue restituido a su propietaria, quien radicó la correspondiente denuncia.

 

